Несдержанность во время спора о мужских обязанностях по дому закончилась для жителя Серёдки уголовным делом

23 Апр 2020 2020-04-23T15:06:46+03:00

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Неоднократно судимый 45-летний житель села Серёдка Псковского района может получить еще один срок за несдержанность во время спора со своей сожительницей о мужских обязанностях по дому. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Псковского района, мужчина обвиняется в угрозе убийством, уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ в отношении него направлено мировому судье Псковского района.

Конфликт между обвиняемым и его сожительницей произошел в конце февраля 2020 года: днем мужчина был у себя дома в Серёдке в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с сожительницей в связи на почве выяснения вопроса о том, какая работа по хозяйству является мужской.

Женщина решила не продолжать спор и легла на кровать, но раъярённый мужчина сбегал на кухню и схватил там топор, чтобы припугнуть сожительницу. Он подошел к кровати, на которой она лежала, повернул ее к себе и замахнулся на нее топором, сказав «Я тебя зарублю!».

Отметим, санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU