26-летний житель Серёдки отправится в колонию за удары ножом матерившегося знакомого

23 Апр 2020 2020-04-23T15:16:09+03:00

Изменить размер текста: A A

26-летний житель села Серёдка Псковского района приговорен к лишению свободы сроком на 1 год за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому во время застолья в ноябре 2019 года.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в районной прокуратуре, в конце ноября молодой человек был в гостях у знакомых, где компания распивала спиртное. Во время застолья знакомый обвиняемого начал материться в адрес него и его девушки. Такой обиды мужчина снести не смог, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им обидчика в бедро и в спину. Пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.

На мужчину было заведено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU