Еще 49 сеток для раздельного сбора пластиковых бутылок поставят в Пскове

23 Апр 2020 2020-04-23T16:09:04+03:00

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В Пскове установят 49 дополнительных сеток нового образца для раздельного сбора ПЭТ-бутылок, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Новые контейнеры появятся по следующим адресам:

- ул. Юбилейная, 45 и 69

- ул. Гражданская, 25 и 26

- ул. Советская, 53/15, 77а, 1/3, 94

- ул. Металлистов, 30а

- ул. Лепешинского, 10

- ул. Посёлочная, 15

- ул. Стахановская, 2, 6 и 14

- ул. Яна Фабрициуса, 3, 17, 21, 23 и 27

- ул. Воеводы Шуйского, 8а

- ул. 23 июля, 7 и 8

- ул. Профсоюзная, 3

- ул. Новгородская, 8а

- между домами № 14 по ул. Новгородской и № 15 по Зональному переулку

- ул. Юбилейная, 32б; 55; 69

- Рижский проспект, 54; 60; 42а

- ул. Народная, 37, 45 и 51

- ул. Красноармейская, 35

- ул. Генерала Маргелова, 9

- Военный городок-3, дома №№ 31, 98, 120, 121, 134А, 136

- ул. Кислякова, 3, 5

- пер. Зеленый, 7

- ул. Лесная, 11

- ул. Харченко, 20 и 31

- ул. Западная, 4 и 8

Адреса для установки таких сеток выбирались на основе заявок управляющих компаний.

Важно помнить, что в эти контейнеры нужно складировать только ПЭТ-бутылки с маркировкой 01, PET, ПЭТ: как правило, в таких бутылках выпускают воду, лимонады, квас, молоко (только прозрачная тара). Все ёмкости данной категории имеют характерные технологические точки-уплотнения на дне.

При этом граждан, которые заботятся об экологии, просят по возможности сминать тару для экономии места в сетках-конейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU