Еще 49 сеток для раздельного сбора пластиковых бутылок поставят в Пскове
В Пскове установят 49 дополнительных сеток нового образца для раздельного сбора ПЭТ-бутылок, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.
Новые контейнеры появятся по следующим адресам:
- ул. Юбилейная, 45 и 69
- ул. Гражданская, 25 и 26
- ул. Советская, 53/15, 77а, 1/3, 94
- ул. Металлистов, 30а
- ул. Лепешинского, 10
- ул. Посёлочная, 15
- ул. Стахановская, 2, 6 и 14
- ул. Яна Фабрициуса, 3, 17, 21, 23 и 27
- ул. Воеводы Шуйского, 8а
- ул. 23 июля, 7 и 8
- ул. Профсоюзная, 3
- ул. Новгородская, 8а
- между домами № 14 по ул. Новгородской и № 15 по Зональному переулку
- ул. Юбилейная, 32б; 55; 69
- Рижский проспект, 54; 60; 42а
- ул. Народная, 37, 45 и 51
- ул. Красноармейская, 35
- ул. Генерала Маргелова, 9
- Военный городок-3, дома №№ 31, 98, 120, 121, 134А, 136
- ул. Кислякова, 3, 5
- пер. Зеленый, 7
- ул. Лесная, 11
- ул. Харченко, 20 и 31
- ул. Западная, 4 и 8
Адреса для установки таких сеток выбирались на основе заявок управляющих компаний.
Важно помнить, что в эти контейнеры нужно складировать только ПЭТ-бутылки с маркировкой 01, PET, ПЭТ: как правило, в таких бутылках выпускают воду, лимонады, квас, молоко (только прозрачная тара). Все ёмкости данной категории имеют характерные технологические точки-уплотнения на дне.
При этом граждан, которые заботятся об экологии, просят по возможности сминать тару для экономии места в сетках-конейнерах.
ИСТОЧНИК KP.RU