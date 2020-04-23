2020-04-23T17:06:03+03:00
Общество

Небольшой дождь и от 8 до 13 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 апреля

Олег Томилин
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В пятницу, 24 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь.

Также прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ по ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +8…+13 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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