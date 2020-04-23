Небольшой дождь и от 8 до 13 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 апреля
Изменить размер текста:
В пятницу, 24 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь.
Также прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ по ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +8…+13 градусов.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU