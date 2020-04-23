Еще один мурал на фасаде одного из домов появится в Пскове к 75-летию Победы

23 Апр 2020 2020-04-23T19:38:29+03:00

Так будет выглядеть мурал на фасаде дома на Рижском проспекте в Пскове.

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В Пскове к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне появится мурал в честь Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине военнослужащими Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Как рассказал «Комсомольской правде в Пскове» председатель правления союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов, мурал разместят на фасаде дома № 93 по Рижскому проспекту. Работы по его размещению должны начаться на следующей неделе.

«Наша идея — создать мурал в честь Знамени Победы в 75-летие Победы — нашла поддержку и у городских и у региональных властей. На рисунке, конечно же, будет увековечена и Идрица, где Знамя Победы родилось», — рассказал Алексей Кириллов.

В свою очередь начальник управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская сказала, что это целиком общественная инициатива, и реализовывать ее будут общественники, но региональная администрация окажет им в этом всестороннюю помощь.

Напомним, в последнее время в Пскове появилось несколько муралов на домах — с изображениями Александра Пушкина, героев книги «Два капитана» псковича Вениамина Каверина, десантника 76-й дивизии.

Добавим, 150-я ордена Кутузова II степени Идрицкая стрелковая дивизия была сформирована в период с 8 по 17 сентября 1943 года в составе 34-й армии в районе Старая Русса на базе 127-й, 144-й и 151-й отдельных стрелковых бригад. С 5 сентября 1943 года включена в состав 96-го стрелкового корпуса 34-й армии. C 12 сентября прикрывала Ильменское и Старо-Русское направление Северо-Западного фронта. А 11 ноября 1943 года была переброшена по железной дороге на станцию Великие Луки, где вошла в состав 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Позже вошла в состав 3-й ударной армии. В составе этих соединений прошла боевой путь от Невеля до Берлина. В частности, именно части этой дивизии совместно с частями 171-й стрелковой дивизии штурмом овладели Рейхстагом.

ИСТОЧНИК KP.RU