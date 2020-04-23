2020-04-23T20:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы идем по пути, по котором шли в Европе: все идет по законам эпидемии»

Завотделением пульмонологии псковского COVID центра призвала псковичей поверить в серьезность угрозы коронавируса
Олег Томилин
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Анастасия Повторейко.Анастасия Повторейко.
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Анастасия Повторейко, назначенная в конце 2019 года заведующей отделением пульмонологии Псковской городской больницы, временно перепрофилированной с 10 апреля в региональный COVID-центр для приема больных с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, призвала псковичей беречь себя и серьезно относится к опасности пандемии. Об этом она сказала в коротком видео, записанном специально для «Псковского агентства информации».

«Работа кипит, постепенно заполняются [красная (для пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом) и зеленая (для тех, у кого коронавирус не подтвержден)] зоны, с каждым днем и часом пациентов становится больше. Прислушайтесь к нам: берегите себя! Да, погода хорошая - но это не позволяет нам нарушать допустимые грани. Посмотрите, что творится вокруг! Мы идем по тому пути, по которому шли наши коллеги из Европы и востока, к сожалению. И это неизбежно. Не нужно надеяться на авось. Все идет по законам эпидемии. Идет эпидемия и идет серьезная ситуация. Очень жалко и печально, когда люди этого не осознают. Я вас прошу: не надо на своих ошибках доказывать миру и себе, что есть COVID 19, и он угрожает жизни! Берегите себя!», — сказала Анастасия Повторейко.

Также она показала облачение медперсонала, который работает с коронавирусными пациентами, в том числе защитный костюм, маску, надеваемую поверх респиратора, а также защитные щитки, которые для врачей делают на безвозмездной основе псковские 3D-мейкеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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