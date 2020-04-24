2020-04-24T09:31:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с распространением коронавируса в Псковской области резко ухудшилась

На 20 человек увеличилось число зараженных, появилось 2 крупных очага заражения
Олег Томилин
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Статистика по ситуации с коронавирусом в Псковской области на вечер 23 апреляСтатистика по ситуации с коронавирусом в Псковской области на вечер 23 апреля
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За минувшие сутки ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области резко ухудшилась. Число подтвержденных случаев заражения увеличилось сразу на 20 — с 73 до 93. Кроме того, подтвердилась еще один случай смерти пациента с коронавирусом — общее число погибших достигло 7 при 9 выздоровевших. Об этом сегодня ночью сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы вступаем в новый, более сложный и опасный этап борьбы, и сегодняшние изменения статистики, к сожалению, это доказывают, — написал глава региона. — За сутки в Псковской области добавилось сразу 20 (!) новых подтверждённых случаев и одна смерть».

По поводу седьмого умершего с коронавирусом пациента губернатор пояснил, что он скончался еще неделю назад, 17 апреля, но лишь сейчас пришли результаты тестов, окончательно подтверждающие наличие у него инфекции.

«Пациент поступил в больницу 16 апреля с запущенной внебольничной пневмонией. К сожалению, его даже не успели обследовать, настолько было тяжёлое состояние (не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью при первых симптомах). По умолчанию считали, что у него коронавирус, но диагноз подтвердился окончательно только сейчас», — написал Михаил Ведерников.

При этом он заметил, что впредь таких задержек в получении результатов тестов быть не должно: «Больше никакие анализы Псковская область никуда не отправляет. Все диагнозы подтверждаются на месте. Поэтому строка подозреваемых будет практически всегда на нуле за редкими исключениями».

Также глава региона пояснил причины резкого скачка в числе.

Во-первых, большая группа инфицированных прибыла в Новосокольники из Москвы в составе бригады для строительства там инфекционного корпуса. «Понимая, что потенциально это группа риска, все были изолированы и обследованы. У 7-ми из 41 диагнозы подтвердились», — отметил губернатор.

«Во-вторых, в Островской межрайонной больнице фактически сформировался очаг – у 1 пациентки и 7-ми медиков подтверждён коронавирус. Вся больница на карантине, контактная группа обследована (в т. ч. пациенты), но ситуация действительно очень непростая. Радует то, что весь персонал в удовлетворительном состоянии».

«Друзья, на улице хорошая погода, индекс самоизоляции всех населённых пунктов стремительно снижается. Однако посмотрите на статистику и подумайте ещё раз, стоит ли рисковать», — резюмировал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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