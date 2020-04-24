Митрополит Тихон опроверг слухи о заражении коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T09:45:59+03:00

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Вечером в четверг, 23 апреля, во многих СМИ и телеграм-каналах с подачи «МБХ-медиа» появились сообщения о том, что, якобы, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заразился коронавирусом и решается вопрос о его госпитализации в Санкт-Петербург.

В пресс-службе Псковской епархии «Комсомольской правде в Пскове» сообщили, что вся эта информация не соответствует действительности. Более того, там подчеркнули, что сегодня, 24 апреля, владыка собирается служить Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре.

Сам митрополит в комментарии ТАСС сказал, что все эти слухи, вероятно, родились из-за того, что у него была пневмония, но обычная, а не вызванная коронавирусом. При этом он продолжал совершать службы.

ИСТОЧНИК KP.RU