В Пскове будут судить водителя, сбившего насмерть женщину на улице Инженерной и скрывшегося с места ДТП

24 Апр 2020 2020-04-24T09:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковский городской суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего псковича по ДТП со смертельным исходом, произошедшем ночью 11 января на улице Инженерной в Пскове.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, обвиняемый двигался на своем легковом автомобиле Renault по проезжей части дороги, дублирующей дорожное движение на улице Инженерной, и отвлекся от управления машиной. Из-за этого он вовремя не заметил шедшую возле дома №62 по проезжей части женщину 1969 года рождения и не снизил скорость, вовремя не сманеврировал и не остановился.

В результате машина сбила пешехода — от полученных травм женщина скончалась на месте. Испугавшийся ответственности водитель скрылся с места ДТП. Вычислить, найти и задержать его сотрудникам уголовного розыска и ДПС ГИБДД по городу Пскову удалось лишь через 11 дней —22 января.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.4 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как показал проведенный в рамках расследования следственный эксперимент, если бы обвиняемый не отвлекся от управления автомобилем, у него имелась возможность совершить необходимый маневр и избежать наезда на пешехода, приведшего к трагическому финалу.

Отделением по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления УМВД России по городу Пскову расследование данного уголовного дела завершено. В настоящее время оно направлено для рассмотрения в суд. Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU