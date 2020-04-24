Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Пскове, Великих Луках, Острове и Новосокольниках

24 Апр 2020 2020-04-24T10:55:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Основной вал заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области приходится на 5 муниципалитетов — Псков (37 случаев), Островский район (11 случаев), Великие Луки (10 случаев), Новосокольнический (7 случаев) и Псковский (6 случаев) районы. Вместе они дают 71 случай из 93 (76%), выявленных в регионе по данным на утро 24 апреля.

В остальных муниципалитетах картина по зараженным следующая:

Великолукский р-н – 1

Гдовский район – 4

Дедовичский район – 3

Красногородский район - 1

Новоржевский район – 1

Опочецкий район – 1

Печорский район– 3

Плюсский район– 1

Пустошкинский район – 2

Пыталовский район– 2

Себежский район– 1

Струго-Красненский район – 2

ИСТОЧНИК KP.RU