2020-04-24T10:55:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Пскове, Великих Луках, Острове и Новосокольниках

Олег Томилин
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Основной вал заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области приходится на 5 муниципалитетов — Псков (37 случаев), Островский район (11 случаев), Великие Луки (10 случаев), Новосокольнический (7 случаев) и Псковский (6 случаев) районы. Вместе они дают 71 случай из 93 (76%), выявленных в регионе по данным на утро 24 апреля.

В остальных муниципалитетах картина по зараженным следующая:

Великолукский р-н – 1

Гдовский район – 4

Дедовичский район – 3

Красногородский район - 1

Новоржевский район – 1

Опочецкий район – 1

Печорский район– 3

Плюсский район– 1

Пустошкинский район – 2

Пыталовский район– 2

Себежский район– 1

Струго-Красненский район – 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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