Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Пскове, Великих Луках, Острове и Новосокольниках
Основной вал заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области приходится на 5 муниципалитетов — Псков (37 случаев), Островский район (11 случаев), Великие Луки (10 случаев), Новосокольнический (7 случаев) и Псковский (6 случаев) районы. Вместе они дают 71 случай из 93 (76%), выявленных в регионе по данным на утро 24 апреля.
В остальных муниципалитетах картина по зараженным следующая:
Великолукский р-н – 1
Гдовский район – 4
Дедовичский район – 3
Красногородский район - 1
Новоржевский район – 1
Опочецкий район – 1
Печорский район– 3
Плюсский район– 1
Пустошкинский район – 2
Пыталовский район– 2
Себежский район– 1
Струго-Красненский район – 2
ИСТОЧНИК KP.RU