В Новосокольниках вор разобрал кирпичную стену, чтобы похитить домашние заготовки

24 Апр 2020 2020-04-24T11:01:39+03:00

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Сотрудники подразделений полиции в Псковской области раскрыли кражи имущества граждан в ряде районов.

Так, в Новосокольниках из сарая у дома по улице Загородной вор украл домашние заготовки. При этом он попал внутрь сарая разобрав часть кирпичной стены. В этой краже подозревается безработный ранее судимый местный житель 1981 года рождения. Ведется следствие.

Также в Новосокольниках из дома по улице Малоудрайской украли металлоизделия. Злоумышленник попал внутрь путем вырывания пробоя замка. Полиция подозревает в совершении этого преступления безработного ранее судимого за кражу местного жителя 1988 года рождения. Он уже дал признательные показания. Проводится расследование.

Еще одна кража произошла в деревне Косенково Невельского района в период с 13 по 21 апреля — из дома, расположенного в это деревне, свободным доступом были похищены деньги. В этой краже подозревается не работающий местный житель 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

А из дома в деревне Сенно Печорского района 21 апреля свободным доступом были похищены телевизор и телевизионная приставка. Причиненный ущерб составил 11 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский» был установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния — 43-летний безработный ранее судимый житель Печорского района. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU