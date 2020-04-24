Полицейские раскрыли серию краж товаров из магазинов в Дновском районе

24 Апр 2020 2020-04-24T11:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Дновским полицейским удалось вычислить и задержать вора, который «обносил» местные магазины. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном УМВД, долгое время остававшийся неуловимым злоумышленник проживал в соседнем Порховском районе и был неоднократно судим.

По ночам он приходил преимущественно пешком или на велосипеде добирался к магазинам на территории Дновского района, отжимал оконные рамы и проникал в магазины, откуда похищал продукты, спиртное и сигареты для личных нужд.

Ему вменяется совершение в общей сложности четырех подобных эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела в отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Дедовичский» завершено и после утверждения прокуратурой района обвинительного заключение будет передано в Дновский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU