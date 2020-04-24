Для удобства посетителей оплату пошлин начали принимать во всех отделах МФЦ в Псковской области

24 Апр 2020 2020-04-24T11:58:44+03:00

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С сегодняшнего дня,24 апреля, во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МЦФ) Псковской области для удобства посетителей начали принимать оплату государственной пошлины непосредственно при подаче документов. Ранее при обращении в МФЦ граждане вынуждены были оплачивать госпошлину заранее и подчас в других местах, например на почте или в банке. Для того, чтобы заплатить нужную пошлину, многим людям требовались дополнительные консультации - в результате им приходилось посещать центр несколько раз, что негативно могло бы сказать на развитие пандемии коронавируса.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, пилотное внедрение системы приема оплаты платежей непосредственно при подаче документов началось в ноябре прошлого года. Постепенно происходило последовательное подключение всех отделов к этому сервису.

«Тестирование завершилось успешно, и на сегодняшний день во всех отделах Псковской области работают терминалы по приему платежей по карте. Системы оплаты внедрены непосредственно на рабочих местах специалистов, и так как данные полностью заполняются сотрудником МФЦ, то это позволяет значительно сократить время заявителя и минимизировать количество допускаемых ошибок. Задача по внедрению системы оплаты для Многофункциональных центров стояла крайне остро и на сегодняшний день решена в полном объеме. По результату мониторинга будут приниматься решения об увеличении количества окон по приему платежей. Так, в центральном отделе города Пскова уже принято решение, что терминалом оплаты будет оснащено каждое окно, принятие аналогичного решения по другим отделам будет продиктовано востребованностью данного функционала», - сообщила директор МФЦ региона Екатерина Ершова.

ИСТОЧНИК KP.RU