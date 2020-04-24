Проект экотехнопарка для Псковской области планируют презентовать уже в начале мая

24 Апр 2020 2020-04-24T12:17:50+03:00

После закрытия полигона ТБО в Пскове вопрос создания экотехнопарка для северной зоны Псковской области стал особенно актуален. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Потенциальный инвестор строительства в Псковской области эконтехнопарка по сортировке и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) планирует презентовать свой проект в качестве частной коммерческой инициативы уже в начале мая. Сейчас проект находится на финальной стадии разработки, уточняются юридические нюансы, рассказал на посвященном проблемам уборки и утилизации мусора совещании в администрации Псковской области 23 апреля вице-губернатор по ЖКХ Василий Осипов. При этом он отметил, что областные власти продолжают переговоры и с другими потенциальными претендентами, готовыми инвестировать средства в строительство экотехнопарка.

Напомним, после закрытия полигона ТБО в Пскове мусор со всей северной зоны региона отвозили на полигон под Порховом, мощности которого рассчитаны лишь на несколько лет — за это время властям необходимо найти площадку и инвестора для строительства полноценного экотехнопарка для сортировки, переработки и утилизации отходов.

Как сообщил Василий Осипов, земельный участок для экотехнопарка найден, и сейчас завершается процесс его передачи из собственности Министерства обороны РФ. В свою очередь губернатор Михаил Ведерников сказал, что готов лично способствовать ускорению этого процесса, чтобы после майских праздников ничего не мешало презентовать долгожданный проект экотехнопарка на большом совещании.

Также на совещании руководитель регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром» — Сергей Пайст рассказал, что услугой по вывозу мусора сейчас охвачено порядка 97% населения региона, проживающей более чем в 2,3 тысячах населенных пунктов. Для того, чтобы обслуживать такое количество точек накопления мусора, за последнее время регоператор приобрел 74 единицы спецтехники, более 10 тысяч контейнеров для смешанных отходов. Есть хорошие новости и для поборников экологии: в рамках работы по раздельному сбору отходов в муниципалитетах установлено порядка 400 специализированных контейнеров, а также более 250 сетчатых контейнеров для пластика.

При этом Сергей Пайст отметил, что во время действия ограничительных мер объем вывозимого мусора в Псковской области сравнялся с уровнем новогодних праздников. Всё из-за того, что в регион приехали пересидеть здесь карантин десятки тысяч «дачников» из Петербурга и Москвы.

Также представитель регоператора рассказал, что сейчас организована и персональная работа с компаниями, которые временно прекратили свое функционирование. Специалисты регоператора принимают заявления на временное прекращение вывоза ТКО от подобных организаций. Такой услугой воспользовались уже более 150 предпринимателей.

Напомним, «горячая линия» регионального оператора — 8 (800) 234-24-23. Кроме того, информация принимается в электронном виде на официальную почту: ro_pskov@mehuborka.ru

ИСТОЧНИК KP.RU