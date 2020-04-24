2020-04-24T12:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

До середины мая ограничительные меры в Псковской области сохранятся, а контроль за их соблюдением ужесточат

Олег Томилин
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Ожидать возвращения к прежнему образу жизни или хотя бы ослабления режима самоизоляции жителям Псковской области в ближайшее время не приходится.Ожидать возвращения к прежнему образу жизни или хотя бы ослабления режима самоизоляции жителям Псковской области в ближайшее время не приходится.
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К 30 апреля, после которого должны были снять ограничительные меры, принятые в Псковской области в связи с пандемией коронавируса COVID-19, никакого послабления не будет: карантинные меры продлят как минимум до 15 мая, и при этом на майских праздниках контроль за соблюдением режима самоизоляции ужесточат, чтобы граждане не начали устраивать массовые гуляния. Об этом сегодня на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он напомни, что вчера в регионе произошло резкое ухудшение ситуации с пандемией (число зараженных увеличилось сразу на 20, появилось два новых крупных очага заражения), а на майские праздники прогнозируется пик заболеваемости в области.

При этом пока оптимистичные прогнозы о том, что эпидемия должна вскоре пойти на спад, явно не приходится: в Пскове, напомнил губернатор, индекс самоизоляции пока не такой высокий, как у других городов. А ведь от того, каким он будет в ближайшие 3 недели, зависит, какие послабления могут быть приняты после 15 мая. Если граждане будут дисциплинированы, и это даст результаты в виде прохождения пика пандемии в регионе, то с середины мая власти могут разрешить посещение кладбищ, и, например, открыть магазины одежды, работающие в отдельно стоящих зданиях.

Также на заседании штаба прозвучала информация, что пандемия и принятые для ее профилактики ограничительные меры уже обошлись экономике Псковской области в 3,7 млрд рублей в виде выпадающих доходов — эта сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Пскова. А помимо этого, региону необходимо дополнительно 5,4 млрд рублей для обеспечения устойчивого развития экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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