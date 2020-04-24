Главный федеральный инспектор в Псковской области потребовал жесткого разбирательства в связи с массовым завозом в Новосокольники коронавирусных рабочих-гастарбайтеров

24 Апр 2020 2020-04-24T13:02:30+03:00

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Главаные федеральный инспектор в Псковской области Андрей Калинин потребовал от региональных властей жесткого разбирательства по поводу массового завоза вовремя не проверенных на наличие коронавируса рабочих-гастарбайтеров в Новосокольники для строительства там инфекционной больницы.

Напомним, накануне в Псковской области за сутки было зарегистрировано 20 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и 7 из них — в Новосокольниках, где до этого случае заражения не было. Оказалось, что туда из Москвы были завезены десятки рабочих из Киргизии, которые должны были начать строительство медучреждения инфекционного профиля — и сразу 7 из них оказались заражены.

Главный федеральный инспектор Псковской области на сегодняшнем совещании по этому поводу задал вопрос, как так получилось, что «уже в условиях пандемии коронавируса привезли 100 граждан Киргизии»? «Едва ли это просто решение подрядчика, — добавил он. — Граждане Киргизии была размещены в общежитиях Новосольниках и Великих Луках, вместе с местными жителями». В связи с этим он попросил губернатора Михаила Ведерникова жестко отреагировать на эту ситуацию вплоть до применения мер персональной ответственности к виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU