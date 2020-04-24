Главный санврач Псковской области предложил запретить продавать фрукты и овощи по принципу самообслуживания

24 Апр 2020 2020-04-24T13:50:15+03:00

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Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук предложил временно запретить покупателям самостоятельно набирать и взвешивать фрукты и овощи в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил сегодня, 24 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с развитием пандемии.

Александр Нестерук высказал опасение, что возможность гражданам трогать и взвешивать фрукты и овощи увеличивает риск распространения инфекции через прикосновения к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU