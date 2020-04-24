В Себежском районе пограничники нашли в грузовике более 800 контрабандных пачек сигарет

24 Апр 2020 2020-04-24T14:01:31+03:00

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области на МАПП «Бурачки» в Себежском районе, расположенном на границе с Латвией, пресекли попытку контрабанды через государственную границу большой партии табачных изделий.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального погрануправления, сигареты пограничники обнаружили в выезжающем из Росии грузовике марки DAF более 800 пачек сигарет, спрятанных в технологических полостях под обшивкой салона. Грузовиком управлял 40-летний гражданина одного из государств постсоветского пространства.

Выявленная партия табачной продукции передана сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU