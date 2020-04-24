14 телефонов и 20 сим-карт не дали передать заключенным в идрицкой колонии ИК-3 оперативники

24 Апр 2020 2020-04-24T14:10:37+03:00

Содержимое свертков, которые пытался перебросить на зону задержанный.

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Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Идрица Себежского района, пресекли попытку переброски заключенным запрещенных для использования телефонов и сим-карт.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УФСИН, сотрудники оперативного отдела колонии на участке внешней запретной зоны учреждения в результате отработки оперативной информации задержали гражданина, который пытался перебросить через основное ограждение колонии нескольких свертков.

В 4 свертках были обнаружены 14 мобильных телефонов и 20 сим-карт.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU