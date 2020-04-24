14 телефонов и 20 сим-карт не дали передать заключенным в идрицкой колонии ИК-3 оперативники
Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Идрица Себежского района, пресекли попытку переброски заключенным запрещенных для использования телефонов и сим-карт.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УФСИН, сотрудники оперативного отдела колонии на участке внешней запретной зоны учреждения в результате отработки оперативной информации задержали гражданина, который пытался перебросить через основное ограждение колонии нескольких свертков.
В 4 свертках были обнаружены 14 мобильных телефонов и 20 сим-карт.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU