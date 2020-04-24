25 апреля в Псковской области ночью ожидается небольшой дождь, днем до +10 тепла
Изменить размер текста:
В субботу, 26 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также завтра ожидается северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду и низкое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +5…+10 градусов.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU