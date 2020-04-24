25 апреля в Псковской области ночью ожидается небольшой дождь, днем до +10 тепла

24 Апр 2020 2020-04-24T14:28:21+03:00

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В субботу, 26 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра ожидается северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +5…+10 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU