Более 20 тысяч масок передали в медучреждения Пскова и Великих Лук «единороссы»

24 Апр 2020 2020-04-24T18:10:50+03:00

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Члены псковского отделения «Единой России» передали в учреждения здравоохранения Пскова и Великих Лук для защиты персонала более 20 тысяч масок.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе местного отделения партии, в медучреждения Пскова было передано 17 тысяч масок. В частности, в Псковскую детскую городскую поликлинику передали 4 тысячи штук, в Псковскую детскую областную больницу, Центр профилактики и борьбы со СПИД, а также хоспис имени святой Марфы-Марии и в псковский госпиталь для ветеранов войн было направлено по 2 тысячи штук средств защиты. Кроме того, по 1 тысячи масок было доставлено на станцию переливания крови Псковской области, в областной кожно-венерологический диспансер и областное бюро судебно-медицинской экспертизы, а по 500 масок передали псковской стоматологической поликлинике, в областной центр медицинской профилактики, в наркологический диспансер и ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Доставку масок осуществили партийцы-волонтеры: Игорь Тарасов, Александр Скала, Оксана Нани, Полад Исмаилов, Дмитрий Яковлев.

Также маски были переданы в больницы и диспансеры Великих Лук. Главному врачу детской городской больницы Татьяне Меньковой заместитель секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов вручил 3 тысячи масок.

Помимо этого партии медицинских масок были переданы и в другие медицинские учреждения Великих Лук: стоматологическую поликлинику, в наркологический и кожно-венерологический диспансеры, детский санаторий «Великолукский» и на станцию переливания крови. Средства защиты медикам вручили депутаты Великолукской городской Думы Евгений Шумайлов, Дмитрий Белюков и Татьяна Фомченкова.

Напомним, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» и сенатор от Псковской области Андрей Турчак передал в регион около 100 тысяч медицинских масок. Защитные средства распределены между учреждениями здравоохранения Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU