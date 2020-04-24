2020-04-24T18:10:50+03:00
Политика

Более 20 тысяч масок передали в медучреждения Пскова и Великих Лук «единороссы»

Поделиться:
Фото пресс-службы псковского отделения ЕР.Фото пресс-службы псковского отделения ЕР.
Изменить размер текста:

Члены псковского отделения «Единой России» передали в учреждения здравоохранения Пскова и Великих Лук для защиты персонала более 20 тысяч масок.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе местного отделения партии, в медучреждения Пскова было передано 17 тысяч масок. В частности, в Псковскую детскую городскую поликлинику передали 4 тысячи штук, в Псковскую детскую областную больницу, Центр профилактики и борьбы со СПИД, а также хоспис имени святой Марфы-Марии и в псковский госпиталь для ветеранов войн было направлено по 2 тысячи штук средств защиты. Кроме того, по 1 тысячи масок было доставлено на станцию переливания крови Псковской области, в областной кожно-венерологический диспансер и областное бюро судебно-медицинской экспертизы, а по 500 масок передали псковской стоматологической поликлинике, в областной центр медицинской профилактики, в наркологический диспансер и ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Доставку масок осуществили партийцы-волонтеры: Игорь Тарасов, Александр Скала, Оксана Нани, Полад Исмаилов, Дмитрий Яковлев.

Также маски были переданы в больницы и диспансеры Великих Лук. Главному врачу детской городской больницы Татьяне Меньковой заместитель секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов вручил 3 тысячи масок.

Помимо этого партии медицинских масок были переданы и в другие медицинские учреждения Великих Лук: стоматологическую поликлинику, в наркологический и кожно-венерологический диспансеры, детский санаторий «Великолукский» и на станцию переливания крови. Средства защиты медикам вручили депутаты Великолукской городской Думы Евгений Шумайлов, Дмитрий Белюков и Татьяна Фомченкова.

Напомним, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» и сенатор от Псковской области Андрей Турчак передал в регион около 100 тысяч медицинских масок. Защитные средства распределены между учреждениями здравоохранения Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Пыталово снова будут судить за пьяную езду
Велосипедист попал под колеса автомобиля в новосокольнической деревне
Более 20 тысяч масок передали в медучреждения Пскова и Великих Лук «единороссы»
25 апреля в Псковской области ночью ожидается небольшой дождь, днем до +10 тепла
14 телефонов и 20 сим-карт не дали передать заключенным в идрицкой колонии ИК-3 оперативники
В Себежском районе пограничники нашли в грузовике более 800 контрабандных пачек сигарет
Главный санврач Псковской области предложил запретить продавать фрукты и овощи по принципу самообслуживания
Главный федеральный инспектор в Псковской области потребовал жесткого разбирательства в связи с массовым завозом в Новосокольники коронавирусных рабочих-гастарбайтеров
До середины мая ограничительные меры в Псковской области сохранятся, а контроль за их соблюдением ужесточат
Проект экотехнопарка для Псковской области планируют презентовать уже в начале мая
Для удобства посетителей оплату пошлин начали принимать во всех отделах МФЦ в Псковской области