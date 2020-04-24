Жителя Пыталово снова будут судить за пьяную езду

24 Апр 2020 2020-04-24T18:32:35+03:00

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39-летнего злостного нарушителя правил дорожного движения из Пыталово будут судить за повторное управление транспортным средством в пьяном виде.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре муниципалитета, мужчине предъявлено обвинение по ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В ходе дознания было установлено, что еще в 2019 году мужчина уже был осужден за 4 эпизода вождения в нетрезвом виде. Но ни привлечение к уголовной ответственности, ни лишение водительских прав не повлияло на его поведение. Накануне Международного женского дня — в 23:55 7 марта мужчина вновь был остановлен сотрудниками за рулем автомобиля, хотя был лишен прав. При этом при наличии признаком алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Впрочем, это ему не помогло, так как в соответствии с п. 2 примечания к ст. 264 УК РФ такой отказ считается подтверждением управления автомобилем в состоянии опьянения.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU