В Новосокольниках из-за завоза коронавирусных гастарбайтеров выявлено еще 9 случаев заражения COVID-19

25 Апр 2020 2020-04-25T14:17:11+03:00

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Сразу 9 новых подтвержденных диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Новосокольническом районе за минувшие сутки. Общее число достигло 16.

Напомним, еще несколько дней назад муниципалитет был «чист», а потом сразу 7 случаев заражения обнаружили у части рабочих из Киргизии, которых привезли из Москвы для строительства инфекционной больницы. Теперь число заболевших в районе выросло еще, и, очевидно, печальная статистика в муниципалитете на этом не остановится.

В целом после того, как за сутки в Псковской области прибавилось 17 новых зараженных, статистика распространения вируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Псков – 39

Новосокольнический район – 16

Островский район – 12

Великие Луки – 11

Псковский район – 6

Дедовичский район – 5

Гдовский район – 4

Печорский район – 3

Красногородский район – 2

Пустошкинский район – 2

Пыталовский район – 2

Струго-Красненский район – 2

Великолукский район – 1

Новоржевский район – 1

Опочецкий район – 1

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район – 1

Себежский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU