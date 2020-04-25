В Новосокольниках из-за завоза коронавирусных гастарбайтеров выявлено еще 9 случаев заражения COVID-19
Сразу 9 новых подтвержденных диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Новосокольническом районе за минувшие сутки. Общее число достигло 16.
Напомним, еще несколько дней назад муниципалитет был «чист», а потом сразу 7 случаев заражения обнаружили у части рабочих из Киргизии, которых привезли из Москвы для строительства инфекционной больницы. Теперь число заболевших в районе выросло еще, и, очевидно, печальная статистика в муниципалитете на этом не остановится.
В целом после того, как за сутки в Псковской области прибавилось 17 новых зараженных, статистика распространения вируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:
Псков – 39
Новосокольнический район – 16
Островский район – 12
Великие Луки – 11
Псковский район – 6
Дедовичский район – 5
Гдовский район – 4
Печорский район – 3
Красногородский район – 2
Пустошкинский район – 2
Пыталовский район – 2
Струго-Красненский район – 2
Великолукский район – 1
Новоржевский район – 1
Опочецкий район – 1
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район – 1
Себежский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU