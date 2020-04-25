Губернатор поручил провести проектные работы по реконструкции школ и больниц в 4-х приграничных районах в 2020 году

25 Апр 2020 2020-04-25T15:53:24+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своим заместителям провести все проектные работы по программе модернизации инфраструктуры в 4-х приграничных муниципалитетах, получившей поддержку президента РФ Владимира Путина, уже в этом году.

Напомним, ранее глава региона представил президенту соответствующую программу, по которой планируется серьезно модернизировать ряд школ и больниц, отремонтировать дороги и другую инфраструктуру в Гдовском, Печорском, Пыталовском и Себежском районах, которые граничат со странами Прибалтики и Белоруссии. Владимир Путин программу поддержал и поручил кабинету министров оказать Псковской области всю необходимую помощь и финансовую поддержку.

На прошедшем совещании Михаил Ведерников обсудил с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, курирующей соцсферу, и своим заместителем по ЖКХ Василием Осиповым конкретный перечень инфраструктурных объектов, которые требуют первоочередного внимания.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, в сфере образования речь идет о строительстве пристроек, или реконструкции существующих зданий Печорской лингвистической гимназии, Линовской средней школы (Пыталовский район), Кузнецовской средней школы (Себежский район) и Подборовской школы (Гдовский район, Смуравьево-2).

Модернизация ждет и ряд больниц, расположенных в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах. Планируется, что медицинские учреждения будут капитально отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью.

В свою очередь Василий Осипов доложил о текущей работе с Министерством строительства и ЖКХ РФ, а также Министерством транспорта РФ, так как поручение президента РФ ориентировано на ремонт автодорог и переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

По итогам совещания был составлен план действий по взаимодействию с профильными министерствами и ведомствами.

Михаил Ведерников отметил, что необходимые проектные работы необходимо провести в этом году. В связи с этим поручил вице-губернаторам детально проработать вопросы подготовки ПСД, а также механизм выделения финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU