74 контактировавших с заболевшими коронавирусом рабочих из Киргизии отправлены на карантин в невельский лагерь на обсервацию

26 Апр 2020 2020-04-26T09:44:26+03:00

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74 рабочих из Киргизии, которые контактировали со своими 16 коллегами, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, направили на двухнедельную обсервацию в оздоровительный лагерь «Звёздный» на территории Невельского района. Об этом сообщает газета «Невельский вестник» со ссылкой на главврача Невельской межрайонной больницы Валерия Василевского.

Напомним, ранее в Псковскую область из Москвы прибыла бригада рабочих-гастарбайтеров из Киргизии в составе 90 человек для реконструкции бывшего здания железнодорожной поликлиники в Новосокольниках под инфекционный корпус Великолукской межрайонной больницы. Они были размещены в самих Новосокольниках и Великих Луках. Однако вскоре у 16 строителей было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, их госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу, а остальных направили на карантин.

«Обсервационное отделение на 80 человек развёрнуто на территории Невельского района в летнем оздоровительном лагере «Звёздный». Контактные лица будут размещены в комфортных условиях с централизованным отоплением в боксах на два человека, с отдельным санитарным узлом, который включает в себя: туалет, душевую и умывальник, — рассказал Валерий Василевский. — Поступившие в обсерваторий будут находиться под наблюдением созданной врачебно-сестринской бригады, состоящей из врача-специалиста, двух медицинских сестёр и двух уборщиц помещения, на протяжении 14 дней. Все медицинские работники полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и уже готовы к приёму пациентов».

Также Валерий Василевский рекомендовал жителям района соблюдать условия самоизоляции, следовать рекомендациям безопасного поведения при посещении магазинов – держать дистанцию с другими покупателями, использовать медицинские маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU