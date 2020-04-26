2020-04-26T09:44:26+03:00
Коронавирус Covid-19

74 контактировавших с заболевшими коронавирусом рабочих из Киргизии отправлены на карантин в невельский лагерь на обсервацию

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

74 рабочих из Киргизии, которые контактировали со своими 16 коллегами, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, направили на двухнедельную обсервацию в оздоровительный лагерь «Звёздный» на территории Невельского района. Об этом сообщает газета «Невельский вестник» со ссылкой на главврача Невельской межрайонной больницы Валерия Василевского.

Напомним, ранее в Псковскую область из Москвы прибыла бригада рабочих-гастарбайтеров из Киргизии в составе 90 человек для реконструкции бывшего здания железнодорожной поликлиники в Новосокольниках под инфекционный корпус Великолукской межрайонной больницы. Они были размещены в самих Новосокольниках и Великих Луках. Однако вскоре у 16 строителей было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, их госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу, а остальных направили на карантин.

«Обсервационное отделение на 80 человек развёрнуто на территории Невельского района в летнем оздоровительном лагере «Звёздный». Контактные лица будут размещены в комфортных условиях с централизованным отоплением в боксах на два человека, с отдельным санитарным узлом, который включает в себя: туалет, душевую и умывальник, — рассказал Валерий Василевский. — Поступившие в обсерваторий будут находиться под наблюдением созданной врачебно-сестринской бригады, состоящей из врача-специалиста, двух медицинских сестёр и двух уборщиц помещения, на протяжении 14 дней. Все медицинские работники полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и уже готовы к приёму пациентов».

Также Валерий Василевский рекомендовал жителям района соблюдать условия самоизоляции, следовать рекомендациям безопасного поведения при посещении магазинов – держать дистанцию с другими покупателями, использовать медицинские маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для продолжения традиции эстафеты «Псковской правды» в нынешнем году взамен забега проведут флешмоб
Завотделением пульмонологии псковского covid-центра показала работу санпропускника
За субботу в Псковской области выявили еще 12 зараженных коронавирусом, 1 человек выздоровел
Невельский представитель «Экопрома» пресек попытку вывезти собранный на субботнике мусор на поле
74 контактировавших с заболевшими коронавирусом рабочих из Киргизии отправлены на карантин в невельский лагерь на обсервацию
Губернатор поручил провести проектные работы по реконструкции школ и больниц в 4-х приграничных районах в 2020 году
В Острове женщина убила гостя 87 ударами ножа
В Новосокольниках из-за завоза коронавирусных гастарбайтеров выявлено еще 9 случаев заражения COVID-19
В Псковской области число зараженных коронавирусом превысило порог в 100 человек, умер еще один
Жителя Пыталово снова будут судить за пьяную езду
Велосипедист попал под колеса автомобиля в новосокольнической деревне
Более 20 тысяч масок передали в медучреждения Пскова и Великих Лук «единороссы»
25 апреля в Псковской области ночью ожидается небольшой дождь, днем до +10 тепла
14 телефонов и 20 сим-карт не дали передать заключенным в идрицкой колонии ИК-3 оперативники
В Себежском районе пограничники нашли в грузовике более 800 контрабандных пачек сигарет
Главный санврач Псковской области предложил запретить продавать фрукты и овощи по принципу самообслуживания
Главный федеральный инспектор в Псковской области потребовал жесткого разбирательства в связи с массовым завозом в Новосокольники коронавирусных рабочих-гастарбайтеров
До середины мая ограничительные меры в Псковской области сохранятся, а контроль за их соблюдением ужесточат
Проект экотехнопарка для Псковской области планируют презентовать уже в начале мая
Для удобства посетителей оплату пошлин начали принимать во всех отделах МФЦ в Псковской области