2020-04-26T10:20:20+03:00
Общество

Невельский представитель «Экопрома» пресек попытку вывезти собранный на субботнике мусор на поле

Олег Томилин
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Тот самый грузовик, на котором мусор с железнодорожного вокзала попытались вывезти не на свалку, а в поле.Тот самый грузовик, на котором мусор с железнодорожного вокзала попытались вывезти не на свалку, а в поле.
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В Невеле местный представитель ООО «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО — Константин Богданов пресек попытку незаконно вывезти и выгрузить на поле мусор, собранный во время субботника на местном вокзале, сообщает газета «Невельский вестник».

Во время субботника на прилегающей к железнодорожной станции Невель-2 территории ветки и другой мусор складировали в грузовик. Это заметил проезжавший мимо Константин Богданов, которые решил проследовать за автомобилем, чтобы проконтролировать доставку мусора на полигон. Однако грузовик направился в сторону Новосокольников, чтобы незаконно выгрузить содержимое кузова на поле. Представитель регоператора пресек эту попытку и разъяснил водителю грузовика установленный порядок обращения с мусоров.

Теперь по данному факту начали проверку сотрудники МО МВД России «Невельский».

«Вместо 300 рублей, которые бы заплатили организаторы «субботника» за приемку мусора по закону, им предстоит раскошелиться и заплатить штраф», — отмечает газета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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