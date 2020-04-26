Невельский представитель «Экопрома» пресек попытку вывезти собранный на субботнике мусор на поле
В Невеле местный представитель ООО «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО — Константин Богданов пресек попытку незаконно вывезти и выгрузить на поле мусор, собранный во время субботника на местном вокзале, сообщает газета «Невельский вестник».
Во время субботника на прилегающей к железнодорожной станции Невель-2 территории ветки и другой мусор складировали в грузовик. Это заметил проезжавший мимо Константин Богданов, которые решил проследовать за автомобилем, чтобы проконтролировать доставку мусора на полигон. Однако грузовик направился в сторону Новосокольников, чтобы незаконно выгрузить содержимое кузова на поле. Представитель регоператора пресек эту попытку и разъяснил водителю грузовика установленный порядок обращения с мусоров.
Теперь по данному факту начали проверку сотрудники МО МВД России «Невельский».
«Вместо 300 рублей, которые бы заплатили организаторы «субботника» за приемку мусора по закону, им предстоит раскошелиться и заплатить штраф», — отмечает газета.
ИСТОЧНИК KP.RU