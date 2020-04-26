За субботу в Псковской области выявили еще 12 зараженных коронавирусом, 1 человек выздоровел

26 Апр 2020 2020-04-26T11:42:51+03:00

Общее число заболевших в Псковской области на утро 26 апреля равно 122.

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За минувшие сутки, 25 апреля, еще 12 человек с подтвержденным короноавирусом COVID-19 выявили в Псковской области. Общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 122.

При этом пополнилась и статистика выздоровевших — еще один человек излечился от инфекции, общее число поправившихся достигло 13 (при по прежнему 8 умерших).

Кроме того, на данный момент проведено 7626 исследований.

Статистика распространения случаев заболевания по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Псков – 42

Бежаницкий район — 1

Великие Луки – 12

Великолукский район – 1

Гдовский район – 6

Дедовичский район – 5

Красногородский район — 3

Новоржевский район – 2

Новосокольнический район — 16

Опочецкий район – 2

Островский район – 12

Печорский район – 3

Плюсский район – 1

Псковский район – 6

Пустошкинский район – 4

Пушкиногорский район — 1

Пыталовский район – 2

Себежский район – 1

Струго-Красненский район – 2

ИСТОЧНИК KP.RU