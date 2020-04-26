За субботу в Псковской области выявили еще 12 зараженных коронавирусом, 1 человек выздоровел
За минувшие сутки, 25 апреля, еще 12 человек с подтвержденным короноавирусом COVID-19 выявили в Псковской области. Общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 122.
При этом пополнилась и статистика выздоровевших — еще один человек излечился от инфекции, общее число поправившихся достигло 13 (при по прежнему 8 умерших).
Кроме того, на данный момент проведено 7626 исследований.
Статистика распространения случаев заболевания по муниципалитетам выглядит следующим образом:
Псков – 42
Бежаницкий район — 1
Великие Луки – 12
Великолукский район – 1
Гдовский район – 6
Дедовичский район – 5
Красногородский район — 3
Новоржевский район – 2
Новосокольнический район — 16
Опочецкий район – 2
Островский район – 12
Печорский район – 3
Плюсский район – 1
Псковский район – 6
Пустошкинский район – 4
Пушкиногорский район — 1
Пыталовский район – 2
Себежский район – 1
Струго-Красненский район – 2
ИСТОЧНИК KP.RU