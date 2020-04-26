2020-04-26T11:55:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Завотделением пульмонологии псковского covid-центра показала работу санпропускника

Олег Томилин
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Скриншот из нового видео Анастасии ПовторейкоСкриншот из нового видео Анастасии Повторейко
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Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы (ставшего теперь местным covid-центром) Анастасия Повторейко записала новое видео для «Псковского агентства информации» с рассказом о работе тех, кто борется с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В новом видео врач показала, как медики центра проходят через санпропускник — комплекс помещений, где сотрудникам измеряют температуру и где они переодеваются для взаимодействия с больными коронавирусом и обрабатывают одежду и обувь. Также Анастасия Повторейко показала, как происходит переодевание и какие детали входят в противочумный костюм врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Завотделением пульмонологии псковского covid-центра показала работу санпропускника
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