Завотделением пульмонологии псковского covid-центра показала работу санпропускника

26 Апр 2020 2020-04-26T11:55:59+03:00

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Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы (ставшего теперь местным covid-центром) Анастасия Повторейко записала новое видео для «Псковского агентства информации» с рассказом о работе тех, кто борется с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В новом видео врач показала, как медики центра проходят через санпропускник — комплекс помещений, где сотрудникам измеряют температуру и где они переодеваются для взаимодействия с больными коронавирусом и обрабатывают одежду и обувь. Также Анастасия Повторейко показала, как происходит переодевание и какие детали входят в противочумный костюм врача.

ИСТОЧНИК KP.RU