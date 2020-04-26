Для продолжения традиции эстафеты «Псковской правды» в нынешнем году взамен забега проведут флешмоб

26 Апр 2020 2020-04-26T12:13:30+03:00

В этом году из-за коронавируса эстафетные палочки не пригодятся, но передать эстафету можно будет онлайн Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В нынешнем году из-за пандемии коронавируса и действующий ограничений на проведение массовых мероприятий и соревнований не сможет пройти в обычном формате традиционная легкоатлетическая эстафета «Псковской правды», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Однако, чтобы не прерывать 75-летнюю традицию одного из главных и самых массовых ежегодных спортивных событий Псковской области, было принято решение запустить онлайн-флешмоб.

«Наша онлайн-эстафета посвящена открытию памятного знака «Зарождение знамени Победы» в поселке Идрица Себежского района. За бои по его освобождению получила свое почетное именование «Идрицкая» 150-я стрелковая дивизия, бойцы которой в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года подняли красный флаг над Рейхстагом. Штурмовой флаг Идрицкой дивизии – это знамя Победы. И хэштег #РодинаЗнамениПобеды станет официальным хэштегом нашей эстафеты, — сообщает газета «Псковская правда». — Для участия нужно с 27 апреля до 9 мая разместить в любой социальной сети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу ваши родные, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиции празднования Дня Победы есть вашей семье. Запишите свой рассказ на видео или оформите в виде сопроводительного текста к фото, связанному с праздником: снимку из семейного архива, фотографии родных, семейному фото с парада или шествия «Бессмертного полка», фотоснимку семейных реликвий (наград, писем, личных вещей). Можно даже разместить фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне. Добавьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, и передайте виртуальную эстафету еще трем участникам».

Участвовать в этой онлайн-эстафете можно виртуальными командами: для этого члены одного коллектива могут размещать фотографии с добавлением корпоративного хэштега.

«Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы», — отмечают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU