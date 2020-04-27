Темп прироста числа коронавирусных больных в Псковской области снижается третий день подряд
После всплеска заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области 22 апреля, когда за сутки число подтвержденных случаев выросло сразу на 20 (с 73 до 93), последние 3 дня в регионе наблюдается последовательное снижение темпов ежедневного прироста: за 25 апреля прирост составил 17 заболевших (до 110), за 26-е — 12 (до 122), а за воскресенье, 27-е — 6. На сегодняшний день в области за весь период пандемии насчитывается 128 подтвержденных случаев.
Число выздоровевших (13) и умерших (8) за прошедшие сутки не изменилось. За весь период пандемии проведен 7971 тест.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам выглядит следующим образом:
Псков – 45
Бежаницкий район – 1
Великие Луки – 12
Великолукский район – 1
Гдовский район – 6
Дедовичский район – 5
Красногородский район – 4
Новоржевский район – 2
Новосокольнический район – 16
Опочецкий район – 2
Островский район – 13
Печорский район – 3
Плюсский район – 1
Псковский район – 7
Пустошкинский район – 4
Пушкиногорский район – 1
Пыталовский район – 2
Себежский район – 1
Струго-Красненский район – 2
ИСТОЧНИК KP.RU