Темп прироста числа коронавирусных больных в Псковской области снижается третий день подряд

27 Апр 2020 2020-04-27T09:38:37+03:00

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После всплеска заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области 22 апреля, когда за сутки число подтвержденных случаев выросло сразу на 20 (с 73 до 93), последние 3 дня в регионе наблюдается последовательное снижение темпов ежедневного прироста: за 25 апреля прирост составил 17 заболевших (до 110), за 26-е — 12 (до 122), а за воскресенье, 27-е — 6. На сегодняшний день в области за весь период пандемии насчитывается 128 подтвержденных случаев.

Число выздоровевших (13) и умерших (8) за прошедшие сутки не изменилось. За весь период пандемии проведен 7971 тест.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Псков – 45

Бежаницкий район – 1

Великие Луки – 12

Великолукский район – 1

Гдовский район – 6

Дедовичский район – 5

Красногородский район – 4

Новоржевский район – 2

Новосокольнический район – 16

Опочецкий район – 2

Островский район – 13

Печорский район – 3

Плюсский район – 1

Псковский район – 7

Пустошкинский район – 4

Пушкиногорский район – 1

Пыталовский район – 2

Себежский район – 1

Струго-Красненский район – 2

ИСТОЧНИК KP.RU