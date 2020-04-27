Сергей Грахов опроверг сведения о том, что больницу в Новосокольниках должен был реконструировать московский подрядчик

27 Апр 2020 2020-04-27T09:55:31+03:00

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов опроверг сведения о том, что реконструировать заброшенное здание железнодорожной поликлиники в Новосокольниках под новый инфекционный корпус Великолукской межрайонной больницы должен был московский подрядчик.

Как сообщает «Псковское агентство информации», Сергей Грахов в видеоинтервью сообщил: «Это не московский, а великолукский подрядчик. У нас очень сжатые сроки на строительно-монтажные работы, два-три месяца. Мы искали надежного местного подрядчика, который знает специфику региона, у которого налажена логистика. Мы остановили выбор на великолукской компании «Центрстрой».

При этом он отметил, что договор с компанией еще не заключен, так как для этого готовится соответствующая нормативная база.

Также он пояснил, что конкурс по определению подрядчика в данном случае не проводился из-за сжатых сроков, вызванных пандемией коронавируса COVID-19 — федеральное законодательство позволяет не проводить конкурс, если речь идёт о ремонте или строительстве объектов для борьбы с коронавирусной инфекцией: соответствующие разъяснения были даны в письме Минфина от 19 марта 2020 года №24-06-06/21324.

Полностью видеоинтервью с Сергеем Граховым ПАИ планирует опубликовать в 10:00.

Напомним, для реконструкции здания в Новосокольниках туда, а также в Великие Луки, прибыли чуть менее 100 рабочих-гастарбайтеров, граждан Киргизии. Вскоре у 16 из рабочих была выявлена коронавирусная инфекция, из госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу, а остальных направили на обсервацию в оздоровительный лагерь в Невельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU