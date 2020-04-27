2020-04-27T10:12:29+03:00
Экономика

При благоприятном течении борьбы с пандемией с 15 мая в Псковской области начнут открывать магазины

Олег Томилин
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В случае, если пандемия коронавируса COVID-19 в Псковской области пойдет на спад, с середины мая в регионе разрешат работу ряда закрытых сейчас магазинов. Об этом вечером в воскресенье, 26 апреля, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Если всё будет в порядке – с 15 мая начнём открывать некоторые магазины розничной продажи. К этому моменту можно будет точно рассчитать, какие убытки понесли предприятия за двухмесячный простой», — отметил он.

Также глава региона напомнил, что ранее на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики он анонсировал, что областные власти будут рассчитывать компенсации для пострадавшего из-за введенных ограничений бизнеса за свет и другие жилищно-коммунальные услуги, а арендодателям, которые пошли навстречу своим арендаторам и сократили требования по платежам – за пропущенные платежи.

«Ещё в марте говорил, что мы ведём список наиболее ответственных владельцев бизнеса, которые сразу откликнулись на наши призывы, помогли себе и окружающим противостоять угрозе пандемии. Никого не забудем. Особенно тех, кто бескорыстно предлагал свою помощь», — отметил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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