2020-04-27T10:22:06+03:00
Общество

Сегодня в Псковской ожидается до 12 градусов тепла

Олег Томилин
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Сегодня, 27 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также сегодня ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +7…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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