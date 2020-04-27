В Псковской области один из самый высоких по стране процент максимально обеспокоенных угрозой коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T11:24:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковская область заняла 2 строчку в списке регионов России, в которых наблюдается наибольшее число максимально обеспокоенных угрозой пандемии коронавируса граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование крупных российских страховой компании и банка.

Сообщается, что респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. В целом по стране пандемией и ее последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха. Наибольшая доля россиян (24,5%) оценила степень своей обеспокоенности на 5 баллов. Совокупная доля оценивших свой страх выше среднего уровня (от 6 до 10 балов) составила 40,6%.

При этом в Псковской области почти каждый пятый (19,6 %) из опрошенных респондентов отметил, что его максимально беспокоит ситуация с пандемией COVID-19. Еще более высокий результат показал только Забайкальский край — там свое беспокойство в 10 баллов по десятибалльной шкале оценил каждый третий опрошенный (33,3%).

Также в ТОП-10 регионов, в которых наиболее значительная часть населения крайне переживает из-за складывающейся ситуации, вошли Оренбургская область (14,9%), Нижегородская область (14,8%), Волгоградская область (13,3%), Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская область (9,8%), Тюменская область (9,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU