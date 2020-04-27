В выручке торговой организации из Опочки в банк в Пскове поступила фальшивая купюра

27 Апр 2020 2020-04-27T11:35:13+03:00

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В одном из финансовых учреждений Пскова была обнаружена тысячерублевая банкнота с признаками подделки, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Она была обнаружена 20 апреля, а поступила в составе партии выручки торговой организации из Опочки. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», — отметили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU