Полицейские в Псковской области раскрыли кражи тракторной бороны, металлических ворот, бензопилы и спутникового приемника

27 Апр 2020 2020-04-27T11:45:17+03:00

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Полиция в Псковской области раскрыла ряд краж в муниципалитетах, совершенных за прошедшую неделю.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, вечером 22 апреля из дома в деревне Курочкино Новосокольнического района свободным доступом был похищен спутниковый приемник. В этой краже подозревается неработающий житель Новосокольнического района 1988 года рождения. Он уже дал признательные показания, похищенный приемник у него изъят.

В поселке Локня от дачного дома по переулку Школьному тоже свободным доступом были похищены тракторная борона и металлические ворота. Причиненный ущерб устанавливается. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району, были установлены подозреваемые — двое безработных местных жителей 1990 года рождения. Похищенное у них изъято, ведется проверка.

Наконец, пенсионерка из Пскова заявила в полицию, что вечером 21 апреля из дачного дома в деревне Заречье Порховского района свободным доступом совершена кража бензопилы. В этой краже подозреваются 38-летний безработный, ранее судимый житель Порхова и 36-летняя женщина, проживающая в Ленинградской области. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное у подозреваемых изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU