2020-04-27T11:59:28+03:00
Происшествия

Стрельбу из травматического пистолета возле «Акваполиса» устроил псковский студент

Олег Томилин
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Псковские полицейские раскрыли резонансное преступление, произошедшее в четверг на парковке возле ТРЦ «Акваполис»: разборки в духе «лихих» 90-х со стрельбой, которое было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Напомним, к стоявшему на парковке молодому человек подъехала машина, из которой вышли несколько человек и, после короткой беседы с ним, один из приехавших начал стрелять по ногам оппонента из травматического пистолета, а также бить пострадавшего. Впоследствии сообщалось, что таким образом злоумышленники пытались выбить долг.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, пострадавший 22-летний пскович обратился в полицию 23 апреля.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по городу Пскову, в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался студент псковского учебного заведения 1992 года рождения. Он уже дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый по просьбе своего знакомого решил получить денежный долг нелегальными методы. Он подъехал к парковке, где стал вымогать крупную сумму у заявителя и дважды выстрелил в него из травматического пистолета, после чего скрылся. Потерпевший обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 «Вымогательство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В ходе обыска травматическое оружие изъято. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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