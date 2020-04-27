Средний возраст умерших в Псковской области с диагнозом коронавирус — 65 лет
Средний возраст всех 8 умерших в Псковской области пациентов с подтвержденным коронавирусом составляет 65 лет, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. При этом он отметил, что у всех погибших были сопутствующие обсложнения.
Глава региона коснулся этой темы, подводя итоги развитие пандемии за последние несколько дней. Он напомни, что за минувшие выходные в регионе число зараженных за весь период пандемии превысило 100 и сейчас составляет 128 человек. При этом добавился еще один летальный исход у коронавирусного пациента — 8-й умершей оказалась 72-летняя женщина из Красногородска. Но в её случае основной причиной смерти стал инсульт.
ИСТОЧНИК KP.RU