2020-04-27T13:10:00+03:00
Коронавирус Covid-19

7 муниципалитетов Псковской области пока остаются «чистыми» от коронавируса

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте карта распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по муниципалитетам на начало недели.

Согласно этим данным, в регионе остаются «чистыми» от инфекции 7 районов: Пыталовский, Порховский, Дновский, Локнянский, Невельский, Усвятский и Куньинский районы.

При этом в Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском и Бежаницком районах пока зарегистрировано всего по 1 пациенту с COVID-19.

А пятерку муниципалитетов, где было выявлено больше всего инфицированных, составляют Псков (45), Новосокольнический район (16), Островский район (13), Великие Луки (12) и Псковский район (7).

ИСТОЧНИК KP.RU

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