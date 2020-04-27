7 муниципалитетов Псковской области пока остаются «чистыми» от коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте карта распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по муниципалитетам на начало недели.
Согласно этим данным, в регионе остаются «чистыми» от инфекции 7 районов: Пыталовский, Порховский, Дновский, Локнянский, Невельский, Усвятский и Куньинский районы.
При этом в Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском и Бежаницком районах пока зарегистрировано всего по 1 пациенту с COVID-19.
А пятерку муниципалитетов, где было выявлено больше всего инфицированных, составляют Псков (45), Новосокольнический район (16), Островский район (13), Великие Луки (12) и Псковский район (7).
ИСТОЧНИК KP.RU