Полиция раскрыла кражу бензогенератора из приюта «Зоозащиты» и скоро вернет агрегат волонтерам

27 Апр 2020 2020-04-27T13:25:25+03:00

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Псковские зоозащитники выразили благодарность сотрудникам полиции, которые оперативно раскрыли кражу бензогенератора с территории приюта «Лесопилка» на улице Новгородской.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, кража произошла 23 апреля. Оперативно-розыскных мероприятия осуществляли сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Вскоре они задержали гражданин, подозреваемого в этой краже. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый пскович 1986 года рождения. В ходе обыска похищенный генератор у него был изъят. И после проведения необходимых следственных действий агрегат будет возвращен владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в поселке Кунья в ночь на 26 апреля от дома по улице Больничной свободным доступом были похищены изделия из металла. В этой краже подозреваются двое безработных ранее судимых местных жителей 1974 и 1983 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

А 25 апреля в Пскове от подъезда дома по улице Алтаева был угнан мотоцикл. Полицией установлен подозреваемый в совершении этого противоправного деяния – не работающий житель Псковского района 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное транспортное средство при обыске изъято.

Наконец, в Великих Луках полицейские раскрыли кражу электроинструментов, совершенную еще 10 апреля из гаража у дома по улице Дальней. В этом хищении подозреваются двое безработных судимых великолучан 1980 и 1995 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU