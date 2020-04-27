Из отделения торакальной хирургии Псковское областной больницы 2 пациента госпитализированы в covid-центр

27 Апр 2020 2020-04-27T13:48:54+03:00

Если очаг коронавируса в областной больнице подтвердится, это станет серьезным ударом по резервам областного здравоохранения.

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В Псковской областной клинической больнице, возможно, тоже появился очаг заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, 2 пациента отделения торакальной хирургии областной больницы были доставлены в Псковскую городскую больницу, перепрофилированную сейчас под региональный covid-центр.

У пациентов уже взяли тесты на коронавирус, а в областную больницу выехали представители областного управления Роспотребнадзора для установления контактной группы пациентов и проведения мероприятий по обработке помещений.

«Все меры приняты, решение о закрытии отделений ещё не принято», — сообщает официальный канал.

ИСТОЧНИК KP.RU