2020-04-27T13:48:54+03:00
Общество

Из отделения торакальной хирургии Псковское областной больницы 2 пациента госпитализированы в covid-центр

Олег Томилин
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Если очаг коронавируса в областной больнице подтвердится, это станет серьезным ударом по резервам областного здравоохранения.Если очаг коронавируса в областной больнице подтвердится, это станет серьезным ударом по резервам областного здравоохранения.
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В Псковской областной клинической больнице, возможно, тоже появился очаг заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, 2 пациента отделения торакальной хирургии областной больницы были доставлены в Псковскую городскую больницу, перепрофилированную сейчас под региональный covid-центр.

У пациентов уже взяли тесты на коронавирус, а в областную больницу выехали представители областного управления Роспотребнадзора для установления контактной группы пациентов и проведения мероприятий по обработке помещений.

«Все меры приняты, решение о закрытии отделений ещё не принято», — сообщает официальный канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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