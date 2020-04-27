Из отделения торакальной хирургии Псковское областной больницы 2 пациента госпитализированы в covid-центр
В Псковской областной клинической больнице, возможно, тоже появился очаг заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, 2 пациента отделения торакальной хирургии областной больницы были доставлены в Псковскую городскую больницу, перепрофилированную сейчас под региональный covid-центр.
У пациентов уже взяли тесты на коронавирус, а в областную больницу выехали представители областного управления Роспотребнадзора для установления контактной группы пациентов и проведения мероприятий по обработке помещений.
«Все меры приняты, решение о закрытии отделений ещё не принято», — сообщает официальный канал.
ИСТОЧНИК KP.RU