2020-04-27T14:52:06+03:00
Происшествия

В Пскове раскрыли угоны нескольких автомобилей ВАЗ

Один автомобиль юный угонщик разобрал на запчасти, а вторую перекрасил
Олег Томилин
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В Пскове сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову раскрыли кражи нескольких автомобилей ВАЗ.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 8 апреля от дома по улице Советской был угнан автомобиль ВАЗ-2107, а 23 апреля от дома по улице Стахановской похитили автомашину ВАЗ-2105. Их владельцы обратились за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, был установлен подозреваемый в совершении этих краж: 17-летний житель Псковского района. Он дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый по ночам вскрыл эти легковушки и перегонял их в свой гараж. Там ВАЗ-2107 он разобрал, запчасти оставил себе, а кузов разрезал и сдал в пункт приема металла. А ВАЗ-2105 юноша перекрасил и решил оставить себе, чтобы кататься, хотя водительских прав у него не было.

В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проведены обыски. Автомобиль и запчасти от второй машины изъяты. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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