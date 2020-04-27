2020-04-27T15:21:41+03:00
Происшествия

В Пскове и Бежаницах трое водителей повторно попались пьяными за рулем

Олег Томилин
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В Пскове и поселке Бежаницы 23 апреля трое водителей, повторно управлявшие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, были остановлены полицейскими.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, ночью 23 апреля в Пскове у дома по улице Леона Поземского полицейские остановили для проверки автомобиль Audi-100, которым управлял нетрезвый пскович 1985 года рождения, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В этот же день около 16 часов на улице Ленинградской в Пскове был остановлен автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел нетрезвый 27-летний житель Псковского района. Он также уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Наконец около 11 утра 23 апреля в поселке Бежаницы на улице Смольной стражи порядка остановили ВАЗ-2108, которым управлял пьяный местный житель 1988 года рождения.

По данным фактам проводятся проверки.

В полиции напоминают, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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