В отделах МФЦ Псковской области можно оформить выплаты при рождении и ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет

27 Апр 2020 2020-04-27T15:36:38+03:00

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Единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет можно оформить во всех отделах Многофункционального центра (МФЦ) Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации региона. Прием заявлений от жителей региона МФЦ осуществляется в рамках продолжения сотрудничества с Комитетом по социальной защите Псковской области.

«Первоочередной задачей является переход от предоставления отдельных услуг к комплексному решению вопросов по различным жизненным ситуациям. Концепция МФЦ предполагает реализацию проекта, в рамках которого граждане получают возможность удобно и оперативно взаимодействовать с органами власти, негосударственными фондами, поставщиками массовых социально значимых услуг, не замечая организационных и иных границ между различными ведомствами, предприятиями и институтами», — рассказала директор МФЦ Екатерина Ершова.

Кроме того, объявлено, что в ближайшее время на площадке МФЦ можно будет оформить дополнительные услуги, реализуемые комитетом по социальной защите, комитетом по природным ресурсам и экологии, управлением Федеральной налоговой службы.

Напомним, прием граждан ведется исключительно по предварительной записи. Номера телефонов всех отделов доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru. За дополнительной информацией можно обратиться на «горячую линию» МФЦ — 8-800-100-60-11, а также в группе в социальные сети «Вконтакте» «МФЦ Псковской области» и в аккаунте в Instagram @mfc_pskov.

ИСТОЧНИК KP.RU