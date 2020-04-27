28 апреля в Псковской области ожидается небольшой дождь и до +14 градусов
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Во вторник, 28 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность: ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ по ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также во вторник ожидается восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду и низкое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -4…+1 гр. С, днем +9…+14 гр. С.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU