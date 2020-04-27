2020-04-27T17:27:50+03:00
Происшествия

Даже накануне 75-летия Победы в Псковской области регулярно обнаруживают опасное «эхо войны»

Олег Томилин
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Фото ГУ МЧС РФ по Псковской области.Фото ГУ МЧС РФ по Псковской области.
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В минувшие выходные, 25 и 26 апреля, группы разминирования поисково-спасательных отрядов Великих Лук и Пскова обезвредили в общей сложности 21 единица боеприпасов в нескольких районах Псковской области: 12 миномётных мин, 2 реактивных снаряда 76 мм, 3 артиллерийских снаряда 203 мм, 2 артиллерийских снаряда 85 мм, по одному 130 мм реактивному снаряду и противотанковой мине ТМ-35.

В ГУ МЧС РФ по Псковской области отмечают, что весной, с началом земельных и строительных работ, количество случаев обнаружения взрывоопасных предметов увеличивается. При этом неразорвавшиеся боеприпасы представляют опасность для людей, несмотря на столь долгий срок нахождения в почве. Наличие коррозии на смертоносных находках только повышает вероятность самоподрыва. Проржавевшие боевые части взрывателей могут сдетонировать в любой момент. Фактором, провоцирующий взрыв боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая даже незначительную вибрацию, вызванную его перемещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Даже накануне 75-летия Победы в Псковской области регулярно обнаруживают опасное «эхо войны»
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