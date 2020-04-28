Меры соцподдержки в Псковской области в связи с пандемией COVID-19 еще раз скорректируют

28 Апр 2020 2020-04-28T10:06:46+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подчиненным еще раз скорректировать меры соцподдержки, разработанные для помощи людям, пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 или находящимся на передовой борьбы с ней.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, такое поручение глава региона дал в ходе совещания по вопросам помощи гражданам в условиях пандемии в понедельник, 27 апреля. В этом совещании приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатели профильных региональных комитетов, федеральных органов исполнительной власти и руководители профсоюзных организаций.

Михаил Ведерников попросил еще раз проанализировать, достаточно ли принятых мер поддержки и доступны ли они для всех нуждающихся.

«Мероприятия по противодействию коронавируса тяжело сказываются на финансовом благополучии многих жителей Псковской области. Отдавая себе отчет в необходимости помочь людям, мы должны тщательно выверять, взвешивать эффективность разрабатываемых мер, не просто перечислять эти средства, а смотреть, насколько оперативно они доводятся, а также насколько легко людям их получить. Также мы не должны забывать о тех, кто в круглосуточном режиме работает для защиты населения Псковской области от коронавирусной угрозы. Прежде всего, это медики, соцработники, работники транспорта, учителя», — сказал губернатор. При этом он напомнил, что большая часть из них уже получает выплаты, соответствующие возросшей нагрузке.

Также он напомнил, что разработанный регионом пакет мер социальной поддержки охватит 70 тысяч человек, на эти цели выделяется более 270 млн рублей, созданы условия для получения выплат в дистанционном режиме.

Тем не менее, по словам губернатора, некоторые получатели по разным причинам не в состоянии работать с современными инструментами, не умеют пользоваться компьютером. В связи с этим он поручил председателю комитета по социальной защите региона Ольге Евстигнеевой дополнительно проработать вопрос, чтобы меры поддержки стали максимально доступными, например, разработать пошаговые детализированные инструкции, инфографику по получению ключевых справок.

Выплаты по всем мерам социальной поддержки проводятся в установленные сроки, сообщила в свою очередь Ольга Евстигнеева. Она также отметила, что в последнее время резко увеличилось количество обращений. В частности, по пособиям на детей до 3 лет поступило 3 тысячи заявлений. Выплаты будут произведены в ближайшее время.

Продолжаются начисления двойной зарплаты, а также стимулирующих выплат медицинским специалистам. На эти цели в общей сложности направлено порядка 18,5 млн рублей, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Рассматривая меры поддержки, реализуемые в сфере образования, председатель профильного комитета Александр Седунов напомнил, что в мае ученики начальных классов школ Псковской области получат продуктовые наборы. Он обратил внимание, что в настоящий момент эта мера поддержки не распространяется на детей, которые находятся на домашнем обучении. Глава региона отметил, что необходимо обеспечить продуктовыми наборами и эту категорию учащихся.

По решению губернатора будут проработаны и меры социальной поддержки воспитателей, которые в период действия ограничительных мер продолжают работать в дежурных группах. «С одной стороны, люди работают и получают зарплату, но с другой стороны — они тоже находятся в зоне риска. Может быть, не двойная зарплата, но какие-то дополнительные стимулирующие выплаты нужны», — сказал Михаил Ведерников.

Представители профсоюзных организаций выступили с рядом инициатив. В их числе предложение разработать компенсирующие выплаты для медиков, пострадавших от коронавируса. Еще одна инициатива касалась организации безвозмездной передачи малоимущим школьникам для дистанционного обучения компьютерного оборудования, которое не востребовано в работе коммерческих организаций. Михаил Ведерников поддержал предложения, поступившие от профсоюзов, и поручил руководителям профильных комитетов их детально проработать.

По итогам совещания губернатор отметил важность продолжения работы по предоставлению мер социальной поддержки нуждающимся гражданам и людям, работающим в зоне риска. Михаил Ведерников добавил, что подобные совещания будут проходить в еженедельном формате, что позволит анализировать доступность и достаточность мер поддержки, а также оперативно принимать решения по их корректировке.

ИСТОЧНИК KP.RU