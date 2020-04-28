Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области, один выздоровел, за сутки прибавилось 14 зараженных
По данным на утро 28 апреля в Псковской области прибавилось по одному выздоровевшеми и умершему пациенту с подтвержденным коронавирусом COVID-19, сообщает официальный региональный телеграм-канал по ситуации с развитием пандемии. Теперь соотношение выздоровевших коронавирусных пациентов к умершим в регионе составляет 14/9.
Кроме того, за минувшие сутки прибавилось еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число достигло 142 (накануне было 128).
При этом еще 4 коронавирусных пациента были обнаружены в Новосокольническом районе, куда COVID-19 попал с группой кигризских рабочих, приехавших для реконструкции здания бывшей железнодорожной поликлиники под инфекционный корпус Великолукской межрайонной больницы.
За все время пандемии в Псковской области было сделано 8338 тестов на коронавирус.
Распределение случае заболевания по муниципалитетам сейчас выглядит следующим образом:
Псков – 48
Новосокольнический район – 20
Великие Луки – 13
Островский район – 13
Псковский район – 9
Гдовский район – 7
Дедовичский район – 5
Пустошкинский район – 4
Красногородский район – 3
Невельский район – 3
Печорский район – 3
Струго-Красненский район – 3
Новоржевский район – 2
Опочецкий район – 2
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район – 1
Великолукский район – 1
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район – 1
Себежский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU