Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области, один выздоровел, за сутки прибавилось 14 зараженных

28 Апр 2020 2020-04-28T10:23:02+03:00

9-я смерть коронавирусного пациента зарегистрирована в Псковской области спустя менее чем 1,5 месяца с появления в регионе первого инфицированного.

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По данным на утро 28 апреля в Псковской области прибавилось по одному выздоровевшеми и умершему пациенту с подтвержденным коронавирусом COVID-19, сообщает официальный региональный телеграм-канал по ситуации с развитием пандемии. Теперь соотношение выздоровевших коронавирусных пациентов к умершим в регионе составляет 14/9.

Кроме того, за минувшие сутки прибавилось еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число достигло 142 (накануне было 128).

При этом еще 4 коронавирусных пациента были обнаружены в Новосокольническом районе, куда COVID-19 попал с группой кигризских рабочих, приехавших для реконструкции здания бывшей железнодорожной поликлиники под инфекционный корпус Великолукской межрайонной больницы.

За все время пандемии в Псковской области было сделано 8338 тестов на коронавирус.

Распределение случае заболевания по муниципалитетам сейчас выглядит следующим образом:

Псков – 48

Новосокольнический район – 20

Великие Луки – 13

Островский район – 13

Псковский район – 9

Гдовский район – 7

Дедовичский район – 5

Пустошкинский район – 4

Красногородский район – 3

Невельский район – 3

Печорский район – 3

Струго-Красненский район – 3

Новоржевский район – 2

Опочецкий район – 2

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район – 1

Великолукский район – 1

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район – 1

Себежский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU