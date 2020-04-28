2020-04-28T10:35:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пскове наблюдается один из самых низких индексов на Северо-Западе и в центральной части России

Олег Томилин
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Так выглядит карта самоизоляции на утро 28 апреля.Так выглядит карта самоизоляции на утро 28 апреля.
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На утро вторника, 28 апреля, в Пскове по данным сервиса «Яндекс.Карты» наблюдается одни из самых низких на Северо-Западе и в центральной части России уровень самоизоляции в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На 10 утра он составляет 2 балла из 5 возможных. Однако в обычные дни до пандемии данный показатель в это время дня обычно ровнялся 0,5 баллам.

Впрочем, во многих соседних регионах сейчас уровень самоизоляции выше незначительно: в Санкт-Петербурге — 2,6, в Великом Новгороде — 2,2, столько же в Смоленске, в Твери — 2,1, в Петрозаводске — 2,7, а вот в Москве уже 3,1.

На этом фоне выгодно отличаются выгодно отличаются города Белоруссии: в Витебске — 4,1, в Гомеле — 4,2, в Минске — 4,1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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