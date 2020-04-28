Руководитель псковской кризисной службы прогнозирует ухудшение ситуации с домашним насилием из-за вызванных коронавирусом проблем

28 Апр 2020 2020-04-28T11:28:21+03:00

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Руководитель кризисной службы Независимого социального женского центра в Пскове Елена Яблочкина прогнозирует ухудшение ситуации с домашним насилием в регионе в связи проблемами, которые вызвала пандемия коронавируса и принятые для ее профилактики ограничительные меры.

«Всё это будет обостряться: деньги заканчиваются, кушать хочется. Раньше хоть можно было отвлечься, отправившись на работу или в зал», - сказала специалист в эфире проекта ПАИ-live.

При этом она сообщила телефоны доверия, по которым могут обратиться за помощью те, кто пострадал от агрессии близких или кому угрожает опасность: псковский телефон доверия — 75-45-45, федеральный номер (с мая он будет действовать круглосуточно) — 8 800 7000 600.

Ещё один гость эфира - врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Андрей Березин —также озвучил круглосуточный телефон доверия дежурной части, по которому жертвы насилия могут сообщить о происходящем: 59-22-33.

ИСТОЧНИК KP.RU